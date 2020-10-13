Обычный рабочий записал видео с бутылкой сока и стал известным. Он даже вернул популярность группе из 70-х

Американец снял на видео, как едет на скейтборде под музыку и пьет сок. Ролик стал вирусным, а производитель сока получил сотни тысяч упоминаний. За такую случайную услугу по продвижению мужчине подарили новую машину.

Обычный рабочий на картофельном складе в штате Айдахо Натан Аподака ехал на работу, когда у него сломался автомобиль. Стояла хорошая погода, так что он решил не дожидаться эвакуатора, взял бутылку сока и поехал дальше на скейтборде.

Часть своего путешествия Натан заснял на видео и выложил в TikTok. На кадрах он пьет сок Ocean Spray и подпевает песне Dreams в исполнении Fleetwood Мас. Видео быстро стало вирусным — только за первый час оно набрало 100 тысяч просмотров.

Сейчас у ролика больше восьми миллионов лайков и больше 48 миллионов просмотров, а композиция 1977 года, которая играет на фоне, снова появилась в топах музыкальных чартов. Группа-исполнитель заявила, что сейчас настали их лучшие времена в истории стриминговых сервисов.

За то, что мужчина случайно сделал производителю сока такую мощную рекламу, компания подарила ему новый автомобиль клюквенно-красного цвета под стать напитку. Директор по корпоративным связям Ocean Spray Крис Ферзли рассказала, что компания хотела поддержать автора ролика, у которого сломался автомобиль.

«Мы заметили ролик примерно неделю назад и тоже захотели принять участие. Мы слышали историю его автора и хотели ему помочь, поэтому потратили время, чтобы разработать план и купить новую машину», — заявила она.

Кузов автомобиля был загружен бутылками с соком. Теперь Апокада постоянно записывает ролики с Ocean Spray.

Признание из Сети

При этом видео его поездки на работу оказалось настолько популярным, что на него начали записывать пародии многие известные люди. Например, американский комик и ведущий авторской телепередачи Джимми Фэллон.

Свою версию записал и вице-губернатор штата Монтана Майк Куни, и даже 73-летний барабанщик и основатель группы Fleetwood Mac Мик Флитвуд.

Сам Натан Апокада продолжает жить в доме на колесах, где нет даже водопровода — чтобы сходить в душ, мужчине приходится ездить к брату. После того как ролик в TikTok выстрелил, мужчина решил взять отпуск на заводе, чтобы проверить, сколько будет удерживаться его слава. Однако сейчас он уже вернулся к работе, но свой канал не забрасывает.