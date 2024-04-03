03 апреля 2024, 18:59
Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта
Московский Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля
Московский академический театр сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на юбилей артиста 19 июля. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Памятный вечер Театр сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет», — рассказал собеседник.
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Он уточил, что в театре не собирались проводить памятный вечер 3 апреля. В этот день был запланирован спектакль «Где мы?» с Ширвиднтом в главной роли, но постановку отменили из-за смерти актера.
«Незаменимые есть», — добавил собеседник.
Телеведущий Александр Олешко возмутился отменой спектакля. Он сообщил, что предложил сменить концепцию события и провести прощание с постановкой, но ему отказали.
Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.
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