Культура 03 апреля 2024, 18:59 Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта Московский Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Московский академический театр сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на юбилей артиста 19 июля. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Памятный вечер Театр сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет», — рассказал собеседник.

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Он уточил, что в театре не собирались проводить памятный вечер 3 апреля. В этот день был запланирован спектакль «Где мы?» с Ширвиднтом в главной роли, но постановку отменили из-за смерти актера.

«Незаменимые есть», — добавил собеседник.

Телеведущий Александр Олешко возмутился отменой спектакля. Он сообщил, что предложил сменить концепцию события и провести прощание с постановкой, но ему отказали.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.