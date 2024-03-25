Культура 25 марта 2024, 17:17 Театр Олега Табакова направит выручку от спектакля пострадавшим при теракте в Crocus City Hall Театр Табакова направит выручку от спектакля в фонд для пострадавших при теракте РИА «Новости»

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Вся выручка от спектакля, который состоится в Театре Олега Табакова в Москве 25 марта, пойдет на поддержку пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Коллектив театра во главе с худруком Владимиром Машковым принял решение пожертвовать собранные средства фонду #МЫВМЕСТЕ.

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«В такие дни очень важно объединиться, чтобы вместе справиться с горем утраты», — подчеркнули сотрудники театра.

Поддержать пострадавших и семьи погибших решили и другие деятели культуры. Ведущая Ольга Бузова пожертвовала в фонд помощи два миллиона рублей. Рэпер Моргенштерн* перевел миллион семье спасшего сотню людей 15-летнего гардеробщика. Певец Shaman создал песню в память о трагедии в Красногорске, средства от распространения которой также направит на помощь пострадавшим.

* Признан иностранным агентом на территории России.