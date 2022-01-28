facebook_pixel
    28 января 2022, 17:56

    Театр Ермоловой отменил премьеру «украденного» спектакля

    Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно»

    Александр Блинов

    Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», в «краже» которого режиссер Олег Долин обвинил худрука Олега Меньшикова. Решение прекратить репетиции и отменить премьеру приняли все участники спектакля, передал RT.

    Театр Ермоловой отменил премьеру «украденного» спектакля

    «Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством», — сообщили в театре.

    Грядущая премьера стала бы еще одним поводом для споров о том, кто прав, а кто виноват, но театр должен дарить радость, а не быть причиной подобных разбирательств, указано в заявлении.

    В Театре Ермоловой поблагодарили всех, кто их поддерживал, сохранил билеты и ждал спектакля как праздника. Коллективу Меньшикова очень жаль, что праздник не состоится.

    «Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — подытожили в театре.

    Режиссер Олег Долин ранее открыто обвинил худрука театра Олега Меньшикова в том, что тот необоснованно отстранил его от работы над постановкой, когда спектакль был уже практически готов, и фактически «украл» его. По данным РИА ФАН, Долин готовит иск к Меньшикову.