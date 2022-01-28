Театр Ермоловой отменил премьеру «украденного» спектакля

Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», в «краже» которого режиссер Олег Долин обвинил худрука Олега Меньшикова. Решение прекратить репетиции и отменить премьеру приняли все участники спектакля, передал RT.

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством», — сообщили в театре.

Грядущая премьера стала бы еще одним поводом для споров о том, кто прав, а кто виноват, но театр должен дарить радость, а не быть причиной подобных разбирательств, указано в заявлении.

В Театре Ермоловой поблагодарили всех, кто их поддерживал, сохранил билеты и ждал спектакля как праздника. Коллективу Меньшикова очень жаль, что праздник не состоится.

«Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — подытожили в театре.

Режиссер Олег Долин ранее открыто обвинил худрука театра Олега Меньшикова в том, что тот необоснованно отстранил его от работы над постановкой, когда спектакль был уже практически готов, и фактически «украл» его. По данным РИА ФАН, Долин готовит иск к Меньшикову.