Театр Ермоловой отменил премьеру «украденного» спектакля
Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно»
Театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», в «краже» которого режиссер Олег Долин обвинил худрука Олега Меньшикова. Решение прекратить репетиции и отменить премьеру приняли все участники спектакля, передал RT.
«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством», — сообщили в театре.
Грядущая премьера стала бы еще одним поводом для споров о том, кто прав, а кто виноват, но театр должен дарить радость, а не быть причиной подобных разбирательств, указано в заявлении.
В Театре Ермоловой поблагодарили всех, кто их поддерживал, сохранил билеты и ждал спектакля как праздника. Коллективу Меньшикова очень жаль, что праздник не состоится.
«Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — подытожили в театре.
Режиссер Олег Долин ранее открыто обвинил худрука театра Олега Меньшикова в том, что тот необоснованно отстранил его от работы над постановкой, когда спектакль был уже практически готов, и фактически «украл» его. По данным РИА ФАН, Долин готовит иск к Меньшикову.