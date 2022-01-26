Режиссер Олег Долин обвинил худрука театра Ермоловой Олега Меньшикова в присвоении готовящегося спектакля. Меньшиков в ответ заявил, что спектакль не был готов к показу и ситуацию надо было спасать.

В театре Ермоловой снова разгорелся скандал с участием худрука Олега Меньшикова. На этот раз обвинения в его сторону выдвинул режиссер Олег Долин, ставивший для театра Ермоловой спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.

Версия Долина

В своем аккаунте в Facebook Олег Долин написал открытое письмо Меньшикову, так как тот якобы не смог найти времени, чтобы поговорить лично. Долин заявил, что Меньшиков присвоил себе спектакль, а об отстранении от работы якобы сообщил в СМС без объяснения причин. Доделывать представление худрук театра якобы собирался со своей командой. При этом премьера была назначена на 4 февраля.

«Что это может означать — что Вы планируете „отредактировать“ уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили „свою“ версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — написал Долин.

Он также подчеркнул, что не получил гонорар за свою работу, хотя вел работу над спектаклем с самого начала, написал сценическую композицию, музыкальную партитуру, проводил кастинг и репетиции, в которых участвовал сам Меньшиков как исполнитель одной из главных ролей. В ходе работы над постановкой, по словам Долина, у них с Меньшиковым возникали «определенные дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии», но это, по мнению режиссера, неизбежные трудности процесса.

«Мне непонятно, как такого рода рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому. <…> Финансово театр меня „кинул“, говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего», — добавил Долин.

Версия Меньшикова

Олег Меньшиков записал видеоответ из зала театра Ермоловой, в котором напомнил Долину, что театр расторг с ним договор на основании соглашения сторон — поэтому ему и не заплатили. На предложение «найти компромисс в решении финансового вопроса», по словам Меньшикова, Долин отказался.

«Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля — никто не умалял никогда и не ставил под сомнение твое участие в создании спектакля», — сказал худрук театра.

Меньшиков также объяснил, что был вынужден расстаться с Долиным, потому что оказался не удовлетворен результатами его работы. По словам артиста, сейчас театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей из-за срывающейся постановки.

«Увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям. Может, настало время подумать, почему ничем закончились твои творческие работы в театре имени Пушкина, в Молодежном театре (РАМТ — прим.ред.), теперь — в театре Ермоловой. Может, пора поискать причины в себе самом?» — обратился Меньшиков к Долину.

Участие в постановке примут Александр Петров, Антон Лапенко, Стася Милославская, Александра Бортич, Олег Меньшиков и другие. Сейчас, по словам художественного руководителя театра, команда еще не решила, состоится ли премьера 4 февраля.

«Мы сейчас спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы стараемся сыграть премьеру в феврале», — сказал он.

В заключение своего ответа Меньшиков заявил, что у Долина нет ни профессионального, ни человеческого достоинства и в дальнейшем он не намерен вести диалог с бывшим коллегой.

«Для меня ты нерукопожатен. Конец связи», — сказал он.

В комментариях к публикации Олега Долина мнения разделились — одни поддержали художественного руководителя театра, предложив решать такие вопросы сразу в суде и отметив, что к истории остаются вопросы. Другие, в числе которых оказались уволенные из театра Ермоловой артисты, встали на сторону Долина и напомнили, что это далеко не первый скандал с участием Меньшикова на посту худрука театра за последний год.