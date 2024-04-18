Культура 18 апреля 2024, 11:38 Тарантино передумал снимать «Кинокритика» с Брэдом Питтом в главной роли The Hollywood Reporter: режиссер Тарантино отказался снимать фильм «Кинокритик» IMAGO/Alexandra Fechete/globallookpress

Читать 360tv в

Планы о съемке фильма «Кинокритик» у американского кинорежиссера Квентина Тарантино изменились. Он отказался от работы над этой картиной, сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, Тарантино придумает другой сценарий для своего последнего полнометражного фильма.

Реклама

В 2023 году режиссер сообщил о создании новой ленты о кинокритике, который пишет рецензии для порножурналов. Сюжет фильма разворачивается в Калифорнии в 1977 году. Тарантино решил выбрать этот период времени, так как тогда был рассвет всего мирового кинематографа.

В марте режиссер подтвердил, что сценарий к его последнему фильму готов.

По мнению кинокритика Давида Шнейдера, решение режиссера покинуть кино — пиар перед выходом картины. По его словам, Тарантино постоянно отвечает по-разному на вопрос о дальнейшем развитии своей карьеры.