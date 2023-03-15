Знаменитости 15 марта 2023, 16:52 Кинокритик Шнейдеров назвал пиар-ходом возможный уход Тарантино из кино

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Режиссер Квентин Тарантино объявил о завершении работы над сценарием своего последнего фильма. Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что решение режиссера покинуть кино может быть пиар-акцией перед выходом картины. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, многие знаменитости грешат неправдоподобными объявлениями о завершении карьеры. В качестве примера он привел Иосифа Кобзона и Аллу Пугачеву. Кроме того, критик обратил внимание на тот факт, что Тарантино каждый раз дает разные ответы на вопрос о том, как будет развиваться его карьера.

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«Мне кажется, что это легкое кокетство с его стороны и рекламный ход», — заявил Шнейдеров.

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