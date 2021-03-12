Танцор пострадал на съемках нового клипа Петлюры

Съемки музыкального клипа российского певца Виктора Дорина, более известного под псевдонимом Петлюра, едва не закончились смертью одного из артистов. Об этом сообщил сайт еg.ru со ссылкой на источник из окружения исполнителя.

Клип «По следам твоим» снимали в багажнике белого пикапа, Дорин играл на гитаре и пел. Там же исполняли свои партии музыканты. Танцоры были готовы к экстремальным условиям работы. Однако один из участников команды певца упал с крыши машины на пол.

«Во время съемок мы должны были исполнять композицию на крыше, наш коллега не удержался и упал на бетонный пол. Веселая композиция чуть не закончилась трагедией. Обошлись легким сотрясением», — рассказал музыкант.

До 2015 года Виктор Дорин исполнял шансон под псевдонимом Петлюра. Он выпустил 12 альбомов. Теперь артист пытается распрощаться с прошлым образом и создает композиции для более широкой аудитории.

Ранее новый клип Little Big набрал более 2,4 миллиона просмотров за сутки, также его лайкнули 194 тысячи зрителей. Видео выложили в Сети 8 марта.