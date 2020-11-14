«Такого театра мы больше не увидим»: Цымбалюк-Романовская назвала Джигарханяна одним из лучших представителей эпохи

Армен Джигарханян был одним из лучших представителей своей великой эпохи. Об этом в разговоре с «360» сказала его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Я бы хотела, чтобы его запомнили исключительно как великого актера театра и кино. Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим. Он был одним из нескольких лучших представителей великой эпохи, культурно лучшей, чем наша», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Актер Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Последние годы он тяжело болел и часто лежал в больницах.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Театром и кино он увлекся еще в детстве и после школы отправился в Москву на учебу. Он не смог поступить в ГИТИС и вернулся в Армению, где устроился помощником оператора на киностудии «Арменфильм».

Позже он поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение и начал выходить на сцену. Его кинодебют состоялся в 1959 году в картине «Обвал». Всего в фильмографии Джигарханяна более 300 работ в полнометражном кино и сериалах.

В 1990-х он основал в Москве драматический театр, которым руководил до последних дней своей жизни.