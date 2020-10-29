T-Fest выпустил новый клип

«Я один такой древний, что слышу в этом мотивы Нирваны?» — написал интернет-пользователь Alex Sasha. С его комментарием согласились 13 человек. В Сети многие назвали клип красивым и волшебным.

T-Fest выложил видео на Youtube-канале ТО «Gazgolder» 29 октября. Клип состоит из атмосферных вечерних кадров. Рэпер сидит в старой машине и у костра. Клип набрал уже более 44 тысяч просмотров.

В ролике «Грустно» визуально обыгрывается психоделическое звучание композиции. Рядом с T-Fest материализуются символичные белые кролики, яркая растительность и загадочная шаманка. После контакта с последней музыкальный исполнитель начинает испытывать более сильные галлюцинации, пол уходит у него из-под ног.

Песня вошла в макси-сингл «Любовь/Грустно», выпущенный в конце лета.

Ранее заключенный рэпер Александр Фальков, известный как Falkone, рассказал о записи треков в тюрьме. Молодой человек отбывает наказание за хранение и распространение наркотических средств. Он смог организовать в заключении свою студию и продолжил заниматься музыкой.