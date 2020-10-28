Заключенный рэпер рассказал, как ему удается писать треки в тюрьме

Тогда 19-летний парень уже занимался музыкой. В городе Кыштыме Челябинской области и в соседнем закрытом городе Озерске, где Александр учился в техникуме, ровесники рэпера уже слушали его треки. Молодого человека приговорили к двенадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящий момент ему 24 года, и он не прекращает деятельность исполнителя.

«Я всю дорогу на хип-хопе. А сегодня мой пятый день рождения в тюрьме, мне исполнилось 24 года. Когда я уже попал в колонию, администрация пошла навстречу. И я смог организовать здесь свою студию, продолжил заниматься музыкой», — рассказал Фальков.

Отмечается, что компьютеры и ноутбуки в колонии запрещены. Свои композиции Falkone записывает с помощью портативной студии, которая разрешена по правилам исправительного учреждения. Устройство для создания песен музыкант оформил официально в администрации колонии. Александр купил его через знакомых на воле. Студия стоит в музыкальном кабинете зоны.

Парню помогает его младшая сестра. Сам он не может выкладывать свои фото или видео в Сеть. Благодаря родственнице страница Falkone во «ВКонтакте» начала развиваться. Помимо прочего, сестра поспособствовала тому, чтобы кадры с рэпером попали в клип на совместный трек с группой Е.П.К.Т. Ролик снимали при поддержке лейбла Azimutzvuk, который сотрудничает с Гуфом, Slim, Big Russian Boss, TRUЕтень.