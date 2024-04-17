Культура 17 апреля 2024, 12:43 Сыновья Леннона и Маккартни выпустили совместную песню Сыновья Леннона и Маккартни написали совместную песню Primrose Hill РИА «Новости»

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Джеймс Маккартни, сын легендарного музыканта и основателя The Beatles Пола Маккартни, выпустил свежий трек Primrose Hill, в создании которого принял участие Шон Леннон, сын вокалиста и ритм-гитарист группы Джона Леннона. Об этом сообщил American Songwriter.

В интервью композитор поделился источником вдохновения для песни, Он рассказал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы».

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«Это путешествие, чтобы вместе со мной найти этого человека», — пояснил он смысл трека.

Поклонники уже могут насладиться композицией, которая стала доступна на стриминговых сервисах.

Ранее сын Михаила Круга Александр написал песню ко дню рождения отца. В этой композиции он с ностальгией и уважением вспоминает о своем родителе и его вкладе в музыкальную индустрию.