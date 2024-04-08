08 апреля 2024, 13:08
Сын Михаила Круга написал песню ко дню рождения отца
Сын Михаила Круга Александр написал песню ко дню рождения отца
Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте» сестра погибшего артиста Ольга Медведева.
В этой композиции сын артиста с ностальгией и уважением вспоминает о своем отце и его вкладе в музыкальную индустрию.
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«Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинок», — сказано в тексте песни.
Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Он скончался в июле 2002 года в возрасте 48 лет от огнестрельного ранения. Пуля попала в артиста, когда он находился в своем доме в Одинцово.
Сыну шансонье Александру Кругу удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой.
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