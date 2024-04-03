03 апреля 2024, 13:50
Сын Михаила Ефремова признался, что со страхом ждет освобождения отца
Актер Никита Ефремов заявил, что со страхом ждет выхода отца из тюрьмы
Старший сын известного актера Михаила Ефремова, Никита, ответил на вопрос о своих чувствах по поводу возможного возвращения отца в общество и их будущих отношениях. Он рассказал об этом в интервью на YouTube-канале Влада Аганова.
Никита Ефремов обычно избегает обсуждений скандального уголовного дела своего отца. Однако в этот раз сообщил, что испытывает смешанные чувства, когда думает о его освобождении.
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«По поводу нашего взаимодействия я не беспокоюсь. Но вот по поводу его возвращения… Честно говоря, это очень амбивалентные чувства. Это и страх, и какое-то спокойствие. У меня внутри много печали и тоски по этому поводу. Я хочу обнять его, помочь… В глубине души», — сказал он.
Сейчас между отцом и сыном натянутые отношения, однако Никита хотел бы, чтобы все наладилось. Он сообщил, что скучает по нему.
«Мне хочется, чтобы наши сердца встретились, чтобы помириться. И это можно сделать даже на расстоянии. Это моя семья, и для меня это очень важно», — отметил Никита.
Ему известно, что Михаил Ефремов подал заявление на условно-досрочное освобождение. Однако сын актера пока предпочитает об этом не думать.
«Это обычная процедура, я не знаю, что будет дальше. <…> Я хочу оставаться спокойным. Когда случится, тогда узнаем», — сообщил он.
В 2020-м Михаила Ефремова судили за смертельное ДТП, в результате которого скончался Сергей Захаров. В момент аварии артист был пьян, его машина врезалась в фургон погибшего.
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