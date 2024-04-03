Культура 03 апреля 2024, 13:50 Сын Михаила Ефремова признался, что со страхом ждет освобождения отца Актер Никита Ефремов заявил, что со страхом ждет выхода отца из тюрьмы РИА «Новости»

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Старший сын известного актера Михаила Ефремова, Никита, ответил на вопрос о своих чувствах по поводу возможного возвращения отца в общество и их будущих отношениях. Он рассказал об этом в интервью на YouTube-канале Влада Аганова.

Никита Ефремов обычно избегает обсуждений скандального уголовного дела своего отца. Однако в этот раз сообщил, что испытывает смешанные чувства, когда думает о его освобождении.

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«По поводу нашего взаимодействия я не беспокоюсь. Но вот по поводу его возвращения… Честно говоря, это очень амбивалентные чувства. Это и страх, и какое-то спокойствие. У меня внутри много печали и тоски по этому поводу. Я хочу обнять его, помочь… В глубине души», — сказал он.

Сейчас между отцом и сыном натянутые отношения, однако Никита хотел бы, чтобы все наладилось. Он сообщил, что скучает по нему.

«Мне хочется, чтобы наши сердца встретились, чтобы помириться. И это можно сделать даже на расстоянии. Это моя семья, и для меня это очень важно», — отметил Никита.

Ему известно, что Михаил Ефремов подал заявление на условно-досрочное освобождение. Однако сын актера пока предпочитает об этом не думать.

«Это обычная процедура, я не знаю, что будет дальше. <…> Я хочу оставаться спокойным. Когда случится, тогда узнаем», — сообщил он.

В 2020-м Михаила Ефремова судили за смертельное ДТП, в результате которого скончался Сергей Захаров. В момент аварии артист был пьян, его машина врезалась в фургон погибшего.