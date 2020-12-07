Актриса Лиза Арзамасова намекнула на тайную свадьбу с Авербухом

Поклонники российской актрисы Лизы Арзамасовой начали поздравлять девушку со свадьбой. Причиной стал пост в Instagram, где звезда «Папиных дочек» опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце.

К фотографии девушка написала хэштег 6 декабря и поставила эмодзи с сердцем и белым голубем. Подписчики посчитали, что так актриса намекнула на тайную свадьбу с фигуристом Ильей Авербухом, с которым она встречается. В итоге в комментариях кроме восхищения обворожительной улыбкой появились поздравления.

Арзамасова и Авербух познакомились во время съемок в телевизионном проекте «Лед и пламя» более 10 лет назад. Про их роман впервые заговорили минувшим летом, когда в СМИ появились их совместные фотографии. Сначала поклонники осудили пару, так Авербух старше своей избранницы на 21 год.

Официально свои отношения фигурист и артистка раскрыли осенью. Авербух заявил, что все началось с обычных встреч, но после того, когда отношения стали серьезными он решил, что не станет их скрывать. По его словам, отношения с Арзамасовой сделали его по настоящему счастливым человеком.