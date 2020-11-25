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    25 ноября 2020, 16:52

    «Нежные отношения»: Илья Авербух рассказал о романе с актрисой Лизой Арзамасовой

    Анатолий Минкин

    Разница в возрасте в отношениях не играет особой роли, если двум людям вместе действительно хорошо. Фигурист Илья Авербух заявил, что он чувствует себя счастливым рядом со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Избранница младше спортсмена на 21 год. Подробности их романа Авербух рассказал в интервью журналисту Василию Конову. Оно опубликовано на YouTube-канале KonOff.
    «Нежные отношения»: Илья Авербух рассказал о романе с актрисой Лизой Арзамасовой

    Авербух отметил, что все началось с ни к чему не обязывающих встреч. Когда отношения стали серьезными, он решил, что скрывать их не будет.

    «Я не собираюсь прятаться или отнекиваться. У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком, а сейчас еще больше счастлив», — отметил спортсмен.

    Авербух отметил, что его избранница спорт не очень жалует, но без ума от мотоциклов, на которых очень любит погонять. Страсть к катанию на коньках у пары взаимная.

    «Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов прихода моего сына Мартина на лед», — подчеркнул Авербух.

    Как напомнило РИА ФАН, Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились на телевизионном проекте «Лед и пламя» более 10 лет назад. Про их роман заговорили летом, когда их вместе увидели в одном из кафе. Поклонники сначала осудили пару из-за слишком большой разницы в возрасте. Но после актриса и фигурист снова вернули их расположение.