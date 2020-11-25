«Нежные отношения»: Илья Авербух рассказал о романе с актрисой Лизой Арзамасовой

Авербух отметил, что все началось с ни к чему не обязывающих встреч. Когда отношения стали серьезными, он решил, что скрывать их не будет.

«Я не собираюсь прятаться или отнекиваться. У нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком, а сейчас еще больше счастлив», — отметил спортсмен.

Авербух отметил, что его избранница спорт не очень жалует, но без ума от мотоциклов, на которых очень любит погонять. Страсть к катанию на коньках у пары взаимная.

«Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов прихода моего сына Мартина на лед», — подчеркнул Авербух.

Как напомнило РИА ФАН, Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились на телевизионном проекте «Лед и пламя» более 10 лет назад. Про их роман заговорили летом, когда их вместе увидели в одном из кафе. Поклонники сначала осудили пару из-за слишком большой разницы в возрасте. Но после актриса и фигурист снова вернули их расположение.