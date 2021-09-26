Сумку XIV–XV веков со свечкой нашли археологи в Пскове

Археологи во время раскопок в Пскове обнаружили сумку XIV–XV веков. Содержимое тоже сохранилось — свечка и фрагменты ткани. О находке сообщил Археологический центр Псковской области.

Сумку сложили в контейнер. Находку передадут специалисту по тканям, чтобы продолжить изучение содержимого.

Находку обнаружили в раскопе на площади Ленина недалеко от Псковского кремля, в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». Когда-то там находился Княжий двор, Государев двор. А с XVIII века на этом месте был Пушечный двор.

Там нашли большую постройку, предположительно, XIV–XV веков с лагами пола. Специалисты рассказали, что на месте раскопа находилось несколько церквей. Они обнаружили внутренний двор одного из храмов, возможно, церкви Варлаама Хутынского.

Археологи заверили, что все обнаруженные конструкции будут сохранены. Также они нашли деревянные конструкции того же периода, тоже хорошо сохранившиеся.

Ранее при раскопках под Калининградом обнаружили древнюю настольную игру.