Археологи обнаружили рядом с Калининградом древнюю настольную игру

В Калининградской области археологи нашли древнюю настольную игру «лудус латрункулорум», популярную в I–IV веках нашей эры, а также монеты, керамические сосуды, янтарные бусины. Находки были обнаружены при строительстве автодороги «Приморское полукольцо» в Калининградской области.

На территории строительства дороги в III–VII веках нашей эры находился некрополь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

«На его месте найдены многочисленные предметы из бронзы, серебра: фибулы, подвески к рукоятям кинжалов — янтарные бусины, многочисленные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды», — говорится в сообщении.

Одними из самых удивительных находок стали стеклянные фишки, используемые для игры «лудус латрункулорум», популярной в I–IV веках нашей эры. Эта игра похожа на смесь современных шашек и шахмат. Она была распространена на территории Римской империи и современных Германии, Польше и скандинавских странах. Для Калининградской области этот случай первый за 170 лет.

Археологические раскопки на территории продолжаются, они продлятся не меньше шести месяцев. Все артефакты передадут в государственные музеи.