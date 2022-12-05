Культура 05 декабря 2022, 12:42 Студия Disney выпустила мультфильм о приключениях удачливого кролика Освальда ИА Nation News: первый мультфильм о кролике Освальде был снят в 1927 году YouTube

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Впервые с 1927 года студия Walt Disney Animation сделала мультфильм о приключениях удачливого кролика Освальда. Об этом написало ИА Nation News.

Мультфильм о кролике Уолта Диснея был снят в черно-белом варианте без реплик, а в качестве звукового ряда имел незатейливую музыку.

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По сюжету кролик Освальд влюбляется в кошку Ортензию на киноэкране. Для того, чтобы он смог попасть в фильм и получить заветный поцелуй, ему необходимо пойти на хитрость.

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Всего студия Disney выпустила 27 мультфильмов о забавных приключениях кролика. В 1928 году она отказалась от героя после того, как случился инцидент об авторских правах на персонажа с фирмой Universal. Мультфильм «Удачливый кролик Освальд» 1928 года был найден японским любителем аниме Ясуши Ватанабе в 2018 году.

Ранее телеканал Disney сообщил о прекращении вещания в России с 14 декабря. Причинами такого решения стали антироссийские санкции.