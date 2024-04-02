Культура 02 апреля 2024, 19:01 СТС представит в апреле второй сезон «Папиных дочек» Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля на телеканале СТС Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На телеканале СТС 15 апреля состоится премьерный показ второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира серии появятся на платформе Start, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сюжет новых эпизодов разворачивается вокруг Веника (Филипп Бледный), который продолжит развивать бытовое и родительское мастерство, оставшись без Даши. Вместе с тем он будет налаживать личную жизнь и строить карьеру, несмотря на заботы о большой семье.

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Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.

Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.