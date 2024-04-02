02 апреля 2024, 19:01
СТС представит в апреле второй сезон «Папиных дочек»
Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля на телеканале СТС
На телеканале СТС 15 апреля состоится премьерный показ второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира серии появятся на платформе Start, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сюжет новых эпизодов разворачивается вокруг Веника (Филипп Бледный), который продолжит развивать бытовое и родительское мастерство, оставшись без Даши. Вместе с тем он будет налаживать личную жизнь и строить карьеру, несмотря на заботы о большой семье.
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Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.
Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.
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Илья Авербух
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