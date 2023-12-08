Общество 08 декабря 2023, 18:49 Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший контент 2023 года в пяти номинациях «Одноклассники» назвали победителей премии в области лучшего контента «Самый ОК» Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

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Итоги голосования пользователей в рамках премии «Самый ОК» подвели в социальной сети «Одноклассники». Россияне выбрали лучшие фильм, песню, сериал, шоу и блог 2023 года.

Уверенную победу в номинации «Фильм года» получила самая кассовая российская картина «Чебурашка». На втором месте расположился фильм-сказка «По щучьему велению», третье место досталось первой снятой на МКС картине «Вызов».

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Хитом года россияне назвали песню «Верю в тебя» исполнительницы ANNA ASTI. Незначительно уступил лидеру трек «Прощай, Алешка» группы Galibri & Mavik. На третьей строчке расположилась певица Люся Чеботина и композиция «Лучшая подруга».

Сериалом года пользователи «Одноклассников» выбрали «Папины дочки. Новые». Вернувшийся проект набрал самое большое число голосов. На втором месте расположился снятый по одноименному роману Михаила Елизарова сериал «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье место досталось драме «Жизнь по вызову 2» с Павлом Прилучным.

В тройку лучших шоу вошли только музыкальные проекты. На первом месте расположилось шоу «Ты супер! Суперсезон», второе место досталось проекту «Ну-ка, все вместе!», третье получил «Голос. Уже не дети».

Самой большой популярностью у пользователей «Одноклассников» среди блогов пользовался контент о кулинарии, животных и путешествиях. В номинации «Блог года» победила страничка «Видеорецепты Калниной Натальи». Второе место досталось блогу «Миса и Лелик», рассказывающему о жизни кошки и ее сына. Замкнул тройку «Голландец в России».

Победителей финального тура пользователи выбирали из шорт-листа премии «Самый ОК», куда вошел самый популярный контент платформы, опубликованный с ноября 2022 года.

Претендентов на награду среди блогеров определили по количеству реакций, музыкальные треки — по количеству прослушиваний, а фильмы, сериалы и шоу — по частоте обсуждений и упоминаний.

Победителей премии «Самый ОК» объявили в минувший четверг, 7 декабря, в прямом эфире шоу «ОК на связи!», ведущим которого стал Константин Анисимов. Лауреаты получили специальные статуэтки с эмблемой конкурса.