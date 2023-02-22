Культура 22 февраля 2023, 21:01 Стивена Спилберга наградили за вклад в кинематограф Режиссеру Спилбергу вручили почетного «Золотого медведя» на 73-м Берлинском фестивале РИА «Новости»

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В Германии состоялась церемония награждения лауреатов 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Организаторы премии вручили почетного «Золотого медведя» американскому режиссеру и сценаристу Стивену Спилбергу, сообщило издание Deadline.

Спилберг получил приз за вклад в кинематограф из рук лидера ирландской рок-группы U2 Боно. Американский специалист признался — хоть он работает более полувека, он сохраняет желание творить и дальше.

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«Я режиссирую долгое время, шесть десятилетий, но мне кажется, что я снял „Дуэль" и „Челюсти“ в прошлом году», — признался Стивен Спилберг.

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По словам режиссера, к 76 годам он накопил много знаний о кинопроизводстве, но готов и дальше учиться и открывать для себя новое.

В скором времени Спилберг приступит к новой работе. Он снимет небольшой сериал про Наполеона Бонапарта. Картина будет состоять из семи частей, а в основу сюжета ляжет сценарий, написанный кинорежиссером Стэнли Кубриком, для этого специалист свяжется с его вдовой. Работа будет доступна на платформе HBO.