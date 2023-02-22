Культура 22 февраля 2023, 12:32 Стивен Спилберг снимет сериал о Наполеоне Бонапарте

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Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг приступает к работе над мини-сериалом о французском императоре Наполеоне Бонапарте. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание Deadline.

Сериал будет основан на оригинальном сценарии, который написал Стэнли Кубрик. Стивен Спилберг будет сотрудничать с вдовой режиссера.

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История о Бонапарте будет состоять из семи серий. Сериал выйдет на платформе HBO.

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