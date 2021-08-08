Стивен Кинг задумал написать книгу о пандемии

Американский писатель Стивен Кинг решил написать книгу о пандемии коронавируса. О своих планах он рассказал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — заявил писатель.

Он подчеркнул, что пандемия уже сказалась на сюжете его нового романа «Билли Саммерс». Работу опубликовали на этой неделе. По словам Кинга, для большей правдоподобности он перенес события книги с 2020 на 2019 год.

Писатель пояснил, что сюжет романа разворачивается вокруг отправившихся в круиз главных героев. Но в 2020-м они не смогли бы выехать из страны из-за объявленных ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее Кинг назвал фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» самой страшной картиной. Он признался, что при первом просмотре попросил выключить фильм на середине. Лента вышла в 1999 году. Ее режиссерами стали Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес. Фильм получил множество положительных отзывов и был очень успешен в прокате.