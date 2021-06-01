Стивен Кинг назвал фильм, который считает самым страшным

Американский писатель Стивен Кинг, который получил известность благодаря своим книгам в жанрах хоррор и триллер, назвал самый страшный для него фильм. Им оказалась картина «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: „Ты должен это посмотреть“. На половине я не выдержал: „Выключите это!“» — поделился впечатлениями от фильма Стивен Кинг в интервью сайт Dread Central.

Увиденное он назвал жутким и странным. В «Ведьме из Блэр» (1999 год) режиссеров Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса показана история студентов, приехавших в старинный городок Беркиттсвилль в штате Мэриленд. Они собирались снять документальный фильм, который основан на легенде о ведьме из Блэр.

Фильм получил множество положительных отзывов и был очень успешен в прокате. Он собрал более 248 миллионов долларов при бюджете в 60 тысяч долларов. Картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с лучшим сочетанием расходов и доходов.