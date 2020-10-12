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    12 октября 2020, 09:52

    Стивен Кинг назвал российскую «Эпидемию» «чертовски хорошим сериалом»

    Александра Ломейко

    Американский писатель-фантаст и мастер ужасов Стивен Кинг оставил отзыв о российском сериале «Эпидемия». Картину он счел хорошо снятой и поделился «небольшим спойлером».

    Своими впечатлениями от сериала Кинг поделился в Twitter, коротко описав то, что нужно знать о снятой Павлом Костомаровым теледраме.

    «Чертовски хороший русский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице», — заявил писатель.

    «Эпидемию» он сравнил со спагетти-вестернами, но «со снегом и смертельным вирусом» и признался, что почему-то «некоторые вещи сняты шиворот-навыворот».

    «Кинематография классная. <…> Мелкий парень все еще заноза в заднице», — резюмировал Стивен Кинг.

    Премьера «Эпидемии» состоялась на Netflix 7 октября. На стриминговом сервисе картина называется To the lake. Научно-фантастический отечественный телесериал снял в 2019 году режиссер Павел Костомаров. Сценарий к нему написал Роман Кантор по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».