Съемки нового «Аквамена» стартовали в Англии

Съемки второй части блокбастера о супергероях «Аквамен», основанной на серии комиксов DC, стартовали в Англии. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте исполнителя главной роли Джейсона Момоа.

Актер рассказал о том, что рад встретиться с режиссером фильма Джеймсом Ванмо, а также другими членами команды. Также Момоа отметил, что ради роли ему придется поменять цвет волос. В новой части картины актер появится со светлыми волосами, передал News.ru.

«Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином», — рассказал актер на своей странице.

Новый фильм будет носить название «Аквамен и Затерянное королевство». Пока информации о сюжете фильма не поступало.

Первая часть фильма «Аквамен» вышла в 2018 году. Фильм получил много восторженных отзывов от зрителей и критиков. Бюджет «Аквамена» составил 160 миллионов долларов. Картина собрала в прокате более одного миллиарда долларов.