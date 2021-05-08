Стали известны место и время прощания с актером Владимиром Качаном

Прощание с актером, композитором, народным артистом России Владимиром Качаном состоится 12 мая в московском театре «Школа современной пьесы». Об этом РИА «Новости» сообщил худрук театра Иосиф Райхельгауз.

«Прощание начнется в 12 часов дня, после чего состоятся похороны на Троекуровском кладбище», — уточнил собеседник агентства.

Владимир Качан умер 7 мая в возрасте 73 лет. Причиной стал коронавирус. Как сообщили в театре, артиста госпитализировали 30 апреля в инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка. Через некоторое время его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Качан был одним из основателей «Школы современной пьесы». И ведущим артистом театра на протяжении 30 лет. 18 мая, в свой день рождения, он должен был играть спектакль на сцене филиала «Школы современной пьесы» во Владимире.

«И мы с ним обсуждали, как после спектакля будем отмечать… Пока не могу поверить, что не будем», — написал Райхельгауз.

Качан много снимался в кино. Среди фильмов с его участием «Петровка, 38», «Тайна Снежной королевы», «Всем — спасибо». Также он писал музыку. Сочинил несколько песен на стихи своего друга, актера Леонида Филатова. В исполнении Качана известна «Песня кавалергарда» из фильма «Звезда пленительного счастья».