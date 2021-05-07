«Практически в коме был». Народный артист Владимир Качан умер от коронавируса в Коммунарке

Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса. Актер скончался в пятницу на 74-м году жизни. Помощница артиста Анна сообщила «360», что он умер в больнице в Коммунарке.

Дату и место прощания с артистом сообщат позже. Информация об этом появится на официальных страницах артиста.

Качан около 30 лет проработал в московском театре «Школа современной пьесы», где выступал практически с первых дней его основания, сообщил «360» его создатель и художественный руководитель Иосиф Райхельгауз.

«Он известный артист, композитор, писатель. У него вышло несколько книг, огромное количество дисков, песен. Ну, просто наш товарищ, мы в театре много лет живем в такой дружеской творческой атмосфере, и Качан один из тех, на ком это все держалось», — сообщил Райхельгауз.

Худрук театра подтвердил, что Качан умер от ковида.

«Он уже вот двое-трое суток был только на аппаратуре, практически в коме был. Хотя он еще не так давно, буквально 10 дней тому назад, играл в спектакле», — сказал Райхельгауз.

Качан планировал 20 мая дать юбилейный концерт.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в городе Уссурийске. Окончил Щукинское театральное училище. С 1991 года выступал в «Школе современной пьесы».