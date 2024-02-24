Культура 24 февраля 2024, 04:39 Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер» Wrap: сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Новый сериал «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, его процитировал портал The Wrap.

«Мы не стеснялись волнения по поводу „Гарри Поттера“. <…> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу», — сказал Заслав во время конференции с инвесторами.

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Гендиректор заявил, что сериал выйдет в срок, если при его производстве не возникнет проблем. На встрече с Роулинг компания смогла договориться об условиях экранизации. Стороны решили, что пришло время подарить франшизе вторую жизнь. Создатели сериала хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Книга находится в отличном состоянии и относится к первому изданию, когда было выпущено всего 500 штук.