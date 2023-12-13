Мир 13 декабря 2023, 17:26 Экземпляр первого издания «Гарри Поттера» продали за 6,2 млн рублей на аукционе в Британии

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Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» писательницы Джоан Роулинг ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Об этом написала газета Derbyshire Times.

Аукцион Hansons Auctioneers проводился в графстве Дербишир в понедельник, 11 декабря. Владелица книги — жительница Дербишира — купила ее в 1997 году во время автомобильного путешествия с семьей, сообщил сайт «Аргументы и факты».

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Книга находится в отличном состоянии и относится к редкому первому изданию, когда было выпущено всего 500 книг.