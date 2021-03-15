Билли Айлиш и 9-летняя дочь Бейонси выиграли «Грэмми»

Американская исполнительница Билли Айлиш вновь вошла в историю «Грэмми» получив награду за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Это первый случай в истории премии, когда была отмечена музыка к еще не вышедшему фильму.

Как уточнило издание Variety, ранее комитет по саундтрекам дисквалифицировал песни к фильмам, которые еще не видел зритель. Однако пандемия изменила существующие правила.

Саундтрек был выпущен 13 февраля 2020 года, когда фильм должен был выйти на экраны в апреле. Из-за ограничительных мер его показ был перенесен на октябрь 2021 года.

Билли Айлиш поблагодарила композитора и продюсера Ганса Циммера, продюсера Стивена Липсона, кинопродюсера Барбары Брокколи и звезду бондианы Дэниела Крейга. Она призналась, что не может поверить в происходящее.

Самой молодой обладательницей «Грэмми» в категории «Лучшее музыкальное видео» за всю историю премии стала девятилетняя дочь певицы Бейонси Блю Айви. Девочка снялась в клипе мамы, сообщает TMZ, и даже спела два небольших музыкальных фрагмента.

Ранее самыми молодыми обладательница «Грэмми» стали участницы группы The Peasall Sisters. Младшей из трех сестер Ли было семь лет, когда она написала эту песню и восемь, когда сестры и браться выиграли премию.