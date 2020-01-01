Зрители выбрали победителя шоу «Голос»

Первого января прошел финал вокального шоу «Голос». В него смогли прорваться четыре финалиста — Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков. Сначала они исполнили песни со своими наставниками, а потом сольные композиции. После каждого этапа «Голос» покидал один участник.

Первое место досталось Аскеру Бербекову, который участвовал в шоу под руководством Константина Меладзе. Он выступил с песнями «Не могу не любить тебя» («Can’t help falling in love») Элвиса Пресли, и «Карточный домик» Михаила Шелега.

Антон Токарев исполнил песню Макса Коржа «Жить в кайф», а также «Замок на холме» («Castle On The Hill») Эда Ширана. Он выступал под руководством Сергея Шнурова и занял второе место.

Ив Набиев из команды Полины Гагариной взорвал зал с песней «Суперзвезда» Светланы Лободы. Затем он выступил с песней «Моя бабушка курит трубку», после которой покинул проект. Певец занял третье место.

Арсен Мукенди исполнил одну сольную песню — песню «Парень чернокожий». Он покинул проект сразу после нее по результатам зрительского голосования. Арсен занимался с наставником Валерием Сюткиным.

Ранее Антон Токарев извинился перед Полиной Гагариной во время своего совместного выступления с Сергеем Шнуровым.