Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Финалист шоу «Голос» Антон Токарев, наставником которого является Сергей Шнуров, извинился перед Полиной Гагариной. Он попросил прощения «за все» и вручил певице букет цветов.

Вечером 1 января станет известен победитель восьмого сезона шоу «Голос». Голосование за четырех финалистов проекта уже началось — каждый из них успел выступить в первом этапе вместе со своими наставниками.

Во время своего номера Сергей Шнуров и Антон Токарев исполнили песню «Супер гуд». Оригинальный текст композиции, которую написал сам Шнур, переделали специально для выступления. Оттуда убрали мат, а также добавили упоминания других членов жюри — Гагариной и Сюткина. В середине номера финалист спустился со сцены с букетом цветов и подошел к креслам наставников. В это время он сам, Шнур и другие участники его команды пели «рюмку водки накатив, излучаем позитив».

«Раз — это для вас. Полина, за все простите нас», — продолжил Токарев и вручил Гагариной букет.

Певица цветы приняла, а участник шоу, не прерываясь, продолжил петь.

На одном из прошлых выпусков другой воспитанник Шнура оскорбил Полину Гагарину. Исполняя номер, в котором он был в образе гопника, Арсений Курчанин подошел к столу певицы и высыпал на него горсть семечек. «Малая, от души!» — добавил он. Курчанин выбыл из проекта, а позже Шнуров пошутил над Гагариной. Он объяснил своему воспитаннику, что именно пошло не так — семечки нужно было сыпать не на стол, а на голову.

В финал вышли Арсен Мукенди (наставник Валерий Сюткин), Ив Набиев (наставник Полина Гагарина), Аскер Бербеков (наставник Константин Меладзе) и Антон Токарев (наставник Сергей Шнуров).