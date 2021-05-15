США проведут свое Евровидение

США проведут аналог музыкального конкурса Евровидение. Информация опубликована на сайте оригинального песенного состязания.

Шоу назвали American Song Contest («Американский песенный конкурс»). На нем свои музыкальные номера покажут жюри представители всех 50 штатов страны, округа Колумбия, а также пяти территорий США, не являющихся частью штатов. Как и на Евровидении, участники исполнят оригинальные композиции и поборются за победу в зрительском голосовании.

«Сольные артисты, дуэты, диджеи и группы будут представлять свои части Штатов», — говорится в сообщении.

Конкурс организуют продюсеры Евровидения в сотрудничестве с компаниями Propagate и Universal Television Alternative Studio. Трансляцию состязания проведет NBC.

Американское Евровидение пройдет в 2022 году.

Торжественная церемония открытия 65-го Евровидения состоится 16 мая в круизном терминале Роттердама. В 2021 году 10 стран отказались от участия в конкурсе, в том числе по финансовым причинам. Место проведения главного музыкального соревнования Европы — конференц-центр и многофункциональная арена Ahoy Rotterdam, которая в 2020-м была госпиталем для больных ковидом. Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, второй — 20 мая. Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая, писало ИА Nation News. Россию на вокальном состязании представит певица Manizha, которая уже провела первую репетицию.