Культура 02 июня 2023, 19:00 Сроки проведения фестиваля «Нашествие» в Калужской области перенесли Глава Калужской области Шапша: «Нашествие» в Калужской области перенесут на 2024 год РИА «Новости»

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Рок-фестиваль «Нашествие», запланированный в Калужской области, перенесут на 2024 год, написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. По его словам, сейчас для проведения концерта «не то время».

Глава региона отметил, что проведение фестиваля вызвало много обсуждений. В ходе них некоторые жители отметили, что сейчас не время проводить «Нашествие».

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Владислав Шапша поручил подготовить доклад о готовности организаторов провести масштабный концерт. Посовещавшись с силовиками, губернатор принял решение.

«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — отметил глава Калужской области.

В конце апреля стало известно, кто выступит на «Нашествии». Среди участников — группы «Анимация», «Чайф», Uma2rman, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Ария», Lumen, «Чиж &Co» и другие.

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