Общество 26 апреля 2023, 17:39 Организаторы «Нашествия-2023» объявили участников фестиваля Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

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Более 100 известных музыкальных коллективов, чьи песни звучат на «НАШЕм Радио», выступят на «Нашествии-2023». Организаторы «Главного приключения лета» рассказали, кого из артистов увидят гости фестиваля.

В этом году «Нашествие» пройдет на двух сценах. К легендарным музыкантам присоединятся более 60 молодых исполнителей и рок-групп, которые выйдут на молодежную сцену.

Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

Ранее организаторы объявляли артистов и хедлайнеров фестиваля каждую неделю в течение полугода до старта события. Однако на этот раз большинство участников «Главного приключения лета» решили рассекретить сразу.

Программный директор «НАШЕго Радио» и продюсер фестиваля «Нашествие-2023» Игорь Паньков объяснил, почему организаторы изменили традицию. По его словам, это современный тренд в мировой фестивальной индустрии.

«А с другой стороны, и это, пожалуй, главное, фестиваля не было слишком долго, и наши зрители заждались любимой музыки», — отметил Панков.

Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

Продюсер «Главного приключения лета» обратил внимание, что на сцену выйдут большинство артистов, чьи песни находятся в ротации «НАШЕго Радио». Программный директор станции объявил об этом с благодарностью и уважением ко всем, кто целых три года поддерживал организаторов и ждал «Нашествия». Поскольку фестиваль открыл двери молодым артистам, гости мероприятия смогут узнать новые имена, добавил Панков.

Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

Среди легендарных коллективов на «Нашествии-2023» выступят «Чайф», «Алиса», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Ария», Lumen, «Чиж &Co». Также зрители смогут увидеть на сцене группу 25/17, проект «Горшенев», «Крематорий», Александра Ф. Скляра и группу «Ва-Банкъ».

Участие в «Главном приключении лета» примут «Анимация», «Аффинаж», Вадим Самойлов, «Гудтаймс», «Жуки», Ольга Кормухина и Алексей Белов, The Hatters, «Заточка», «Йорш», «Калинов Мост», «Мураками», «Пилот» и «Северный Флот». К ним присоединятся Сергей Бобунец, Сергей Галанин, «Сурганова и Оркестр», «Музыканты золотого состава Сектор Газа и голос Юрия Хоя», 7Б, Uma2rman, «Эпидемия», симфонический оркестр «Глобалис» и «План Ломоносова».

Кроме того, участниками «Нашествия-2023» станут F.P.G, «Гран-Куражъ», «Джоконда», Nagart, «Торба-на-Круче», «Бахыт-Компот», «Казускома», Casual, «Ключевая», «Потомучто», Jane Air, HELVEGEN, «Бригадный Подряд» и «Кирпичи». Организаторы отметили, что это не полный список артистов фестиваля.

Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

В этом году «Главное приключение лета» пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области 4, 5 и 6 августа. От Москвы можно добраться до места всего за час по Минскому или Киевскому шоссе.

Организаторы готовят около 30 тематических интерактивных площадок и множество интереснейших событий на поле «Нашествия-2023». Узнавать об обновлениях можно на официальном сайте мероприятия, а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба фестиваля «Нашествие»

Все билеты, купленные ранее, будут действовать на фестивале в Калужской области. Чтобы использовать их или приобрести новые билеты, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Нашествия-2023». Организаторы обратили внимание, что билеты подорожают с 10 мая.

Генеральным информационным партнером «Нашествия-2023» выступает телеканал РЕН ТВ. Это один из крупнейших российских ТВ-каналов, транслирующий лучший разножанровый контент для активной аудитории. Среди тем РЕН ТВ — кино и сериалы, научпоп и публицистика, путешествия, спорт и музыка.