Spotify установил рекорд по активной аудитории после запуска в России

В прошлом году активная аудитория музыкального сервиса Spotify выросла до рекордных значений. Ежемесячно им активно пользуются 345 миллионов человек, а число платных подписок выросло до 155 миллионов.

Только за прошлый год количество подписок увеличилось на рекордные 30 миллионов, из которых 10 миллионов пришлось на последний квартал. В компании сообщили, что таких показателей удалось добиться в основном североамериканскому и европейскому рынках. Приложение доступно в 93 странах, а около 40% его платных подписок приходится на Европу. Представители Spotify отметили, что самый успешный запуск в истории сервиса произошел в России в июле 2020 года.

Финансовый директор компании Пауль Фогель рассказал Reuters, что они не ожидали таких показателей от запуска в России в первые полгода. Как сообщил РБК со ссылкой на Mediascope, в июле число россиян старше 12 лет, которые заходили хотя бы раз в приложение, составило 1,5 миллиона человек, в августе — 2,2 миллиона.

Платная подписка в Spotify позволяет слушать музыку без рекламы. В компании отметили, что средняя выручка на одного пользователя составила чуть боле пяти долларов.