Спектакль «Первый хлеб» появился на октябрьской афише «Современника» после скандала

Спектакль «Первый хлеб» польского режиссера Бениамина Коца, на который пожаловались общественники из-за возможного оскорбления ветеранов, вновь значится в афише «Современника» на официальном сайте театра. Главную роль исполняет Лия Ахеджакова.

Постановку должны показать 3 и 4 октября.

В театре «Интерфаксу» сообщили, что окончательное решение о показе спектакля и о дате его проведения руководство театра еще не приняло, афиша на октябрь предварительная.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в начале августа взял под личный контроль проверку жалобы общественников на спектакль «Современника» «Первый хлеб». В июле общероссийская организация «Офицеры России» обратилась в мэрию Москвы и Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку спектаклю.

Общественников возмутил монолог народной артистки России Лии Ахеджаковой, исполняющей главную роль. Ее героиня, будучи пьяной, обращается на кладбище к Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны С. Фумкину (вымышленный персонаж), который похоронен рядом с ее мужем. Во время этого монолога актриса использовала в том числе ненормативную лексику.

После жалоб спектакль пропал с афиш театра «Современник».