04 января 2023, 19:05
Создатель «Шерлока» оценил возможность продолжения сериала
Сценарист «Шерлока» Моффат: сериал продлят, если к ролям вернутся Камбербэтч и Фримен
Популярный сериал «Шерлок» может появиться на экранах, если актеры Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман вернутся к своим ролям. Об этом руководитель проекта Стивен Моффат сообщил в эфире BBC Radio 4.
Создатель «Шерлока» недавно был гостем в одной из британских радиопередач. Поклонники задали Моффату вопрос на тему продолжения съемок сериала. Он дал короткий ответ.
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«Мартин и Бенедикт, вернитесь, пожалуйста», — сказал Моффат.
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Впервые «Шерлока» показали на BBC One в 2010 году. В сериале жизнь детективов Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе перенесли в современный Лондон.
Всего было снято четыре сезона и один рождественский спецэпизод.
Официально о закрытии «Шерлока» создатели не объявляли, однако и производство пятого сезона так и не началось из-за плотного расписания актеров Камбербэтча и Фримена.
Ранее стало известно, что зрителям не понравилось продолжение сериала «Ведьмак». Приквел «Ведьмак: Происхождение» получил очень низкие оценки на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, поэтому он может стать худшим проектом в истории Netflix.
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