Культура 27 декабря 2022, 21:51 Приквел «Ведьмака» стал одним из худших сериалов в истории Netflix Сериал «Ведьмак: Происхождение» получил всего 8% положительных отзывов на Rotten Tomatoes Кинопоиск

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Зрители не оценили приквел «Ведьмака». Сериал «Ведьмак: Происхождение» получил рекордно низкие оценки на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и рискует стать худшим сериалом в истории Netflix.

На данный момент мини-сериал оценили почти две тысячи зрителей и 24 профессиональных рецензента. Критики оказались более благосклонны — они выставили сериалу рейтинг 38%. А вот зрители оставили лишь 8% положительных отзывов.

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На «КиноПоиске» рейтинг сериала всего 3,2 из 10, на IMDb — 3,7. На портале Metacritic зрители поставили всего 0,7 балла из 100.

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Премьера сериала состоялась 25 декабря. Он повествует о событиях, произошедших за 1200 лет до событий оригинального сериала.

Критик Сергей Сычев объяснил провал приквела тем, что создатели не смогли разработать крепкую систему персонажей, для этого слишком мало четырех серий для такого большого количества новых героев.

Зрители же отметили скучный сюжет и неудачные диалоги. Спецэффекты тоже показались слабоваты. Также любители кино не оценили актерскую игру.