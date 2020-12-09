Авария сделала Ефремова самым обсуждаемым российским актером года

Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых людей и событий 2020 года. Чаще всего пользователи упоминали актера Михаила Ефремова, певицу Ольгу Бузову и футболиста Лионеля Месси. Первое место среди событий заняла пандемия коронавируса.

Специалисты соцсети провели анализ публикаций и комментариев пользователей. Для составления рейтинга они учитывали упоминаемость событий и людей за год, а также всплески активностей на определенную тему и резонанс событий.

«В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также актеры Павел Деревянко и Константин Хабенский», — сообщила пресс-служба «Одноклассников».

Источник фото: «Одноклассники»

В соцсети отметили, что пользователи часто упоминали Хабенского из-за вручении ему государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Все деньги актер направил на благотворительность.

В лидеры списка самым обсуждаемых музыкантов попали Ольга Бузова, Баста, Дима Билан, группа Artik & Asti, а также Полина Гагарина. Среди спортсменов россияне выделили футболистов Лионеля Месси и Артема Дзюбу. Кроме того, в рейтинг включили борца Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и футболиста Криштиану Роналду.

Источник фото: «Одноклассники»

«Пандемия вируса COVID-19 стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год. Пользователи Одноклассников всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети. За год в „ОК“ пользователи упомянули вирус более 22,7 миллиона раз», — отметила пресс-служба.

Еще пользователи обсуждали голосование по поправкам в Конституцию, выборы президента Белоруссии, арест экс-губернатора Хабаровского края и конфликт в Нагорном Карабахе.