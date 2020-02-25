Советские книги призвали уничтожить на Украине

Из украинских библиотек необходимо изъять изданные в СССР книги. Назрела пора заменить устаревшую советскую литературу на «современную и украиноязычную», призвала директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль.

«Избавление библиотек от советского фонда сделает их приятным местом для пребывания людей и их коммуникации о литературе на украинском языке», — заявила чиновница агентству «Укринформ».

Как подсчитала Коваль, более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе. Это более 100 миллионов единиц документов.

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, еще что-то. Вероятно, что более 50% этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20% — которые выданы после 2000 года», — посетовала Коваль.

По ее мнению, главная задача новой украинской власти — провести аудит и очистить украинские библиотеки от советского фонда литературы. Украинцы должны читать издания только на мове и только те, что не запрещены государством.