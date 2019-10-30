  • Киев с 2017 года запретил ввоз более миллиона российских книг

    30 октября 2019, 21:29

    Анастасия Карпеева

    Украина с 2017 года не пропустила на свою территорию более миллиона российских книг из-за «антиукраинского содержания». Такие данные представила пресс-служба украинского Государственного комитета телевидения и радиовещания. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Киев с 2017 года запретил ввоз более миллиона российских книг

    Первый заместитель главы ведомства Богдан Червак рассказал, что экспертный совет Госкомтелерадио нашел в российских книгах несоответствиям критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на Украине. Поэтому ведомство предоставило 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более миллиона книг, в которых якобы нашли антиукраинское содержание.

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    «Принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — сказано в сообщении Госкомтелерадио.

    При этом Богдан Червак отметил, что Госкомтелерадио выдало более 27 тысяч разрешений на ввоз книг с территории РФ или из республик Донбасса.

    Власти Украины в 2017 году приняли закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Также правительство утвердило порядок изъятия книг, уже попавших в обращение.