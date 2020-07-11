Составлен рейтинг лучших злодеев киновселенной Marvel

Пальма первенства у Эрика Киллмонгера, который появился в блокбастере «Черная пантера» (2018 год). по словам редактора издания Адама Читвуда, этот персонаж настолько глубоко прописан и вызывает столько сочувствия в зрителях, что его вообще трудно отнести к злодеям. Также Читвуд отметил хорошую актерскую игру Майкла Б. Джордана, который воплотил образ этого персонажа на экране.

Вторая строчка досталась Локи, который «засветился» в нескольких фильмах о Торе. Также этот злодей присутствует и во франшизе «Мстители». Роль персонажа исполнил Том Хиддлстон. Локи назвали одним из самых многослойных и интересных антагонистов киновселенной Marvel.

Третья строчка рейтинга у Эдриана Тумса из фильма «Человек-паук: Возвращение домой». На экране этого персонажа сыграл Майкл Китон. Его противостояние с главным героем — Питером Паркером — становится еще интереснее, после того как выясняется, что злодей — это отец девушки, которая нравится Человеку-пауку.

На четвертой строчке Танос из «Мстителей». А пятое место досталось Мандарину из третьей части «Железного человека».

Компания Marvel в июне опубликовала на своем YouTube-канале короткое видео о новой серии про самого богатого из Мстителей — Железного человека. Перезапуск коснется новой линейки комиксов.