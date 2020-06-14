Marvel заявила о перезапуске Железного человека

Компания Marvel 13 июня опубликовала на своем YouTube-канале короткое видео о новой серии про самого богатого из Мстителей — Железного человека.

Перезапуск коснется новой линейки комиксов. «Бронированный мститель пережил трудные времена. Но сейчас Тони Старк возвращается к истокам», — рассказали в ролике. Над новой историей работают писатель Кристофер Кэнтвелл вместе с художником CAFU. Дизайн брони Тони Старка разработал Алекс Росс. Ранее сообщалось, что компания Disney планирует выпустить ремейк мультфильма «Геркулес» 1997 года. Режиссерами выступят братья Энтони и Джо Руссо, снявшие фантастический боевик «Мстители. Война бесконечности».