«Соскучились по року». Музыкальный критик оценил финал Евровидения-2021

Музыкальный критик Евгений Бабичев признался, что не рассматривал всерьез роковую композицию Zitti E Buoni, представленную итальянской группой Måneskin. Несмотря на ставки букмекеров, он считал, что искушенную публику международного песенного конкурса Евровидение роком не удивить.

Но, видимо, народ соскучился по яркому протестному номеру и захотел выбрать именно такой.

«Но я очень боюсь, что появится тенденция как после Lordi, финской рок-группы, победившей в 1992 году. Какое-то время было очень много роковых номеров на последующих конкурсах. Я предсказывают, что в 2022–2023 годах мы увидим большое количество подобных номеров. Погоня за трендами прошедших лет, конечно, конкурс не украсит», — отметил критик.

Бабичев уточнил, что в тройке призеров он угадал Францию и Швейцарию. Правда, он не размещал их по конкретным местам. Он также предполагал, что призовое место займет певица с Мальты Destiny. Музыкальный критик признался, что не понимает, почему жюри высоко оценило, а зрители почти не заметили такой яркий номер и мастерство исполнительницы.

«Что касается Manizha, я предсказывал ей 8-11 место. С самого начала выступления и до конца я прослеживал явную агрессию исполнительницы. Так себя ведут, когда чересчур волнуются. То есть, волнение вылилось в резкие движения, какую-то сумбурность. Мне кажется, если бы она выступала с тем же настроением, что в полуфинале, ее результат был бы выше», — предположил Бабичев.

Критик напомнил, что Manizha на отборочном этапе выступила на позитивных эмоциях. Она улыбалась и реально получала удовольствие от происходящего. Ей надо было запомнить эти настройки и использовать их в финале.

Представлявшая Россию певица Manizha набрала 204 балла и заняла девятое место в конкурсе.