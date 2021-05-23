Италия победила на Евровидении-2021

Итальянская рок-группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti E Buoni. До этого они одержали победу на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Måneskin состоит из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио.

Группа стала известной после участия в итальянском шоу талантов X Factor в 2017 году. Там они заняли втрое место.

Второе место на Евровидении у Франции, на третьем — Швейцария. Францию представила певица Барбара Прави, исполнившая шансон Voilà.

От Швейцарии выступал Gjon’s Tears (Джон Мухарремай), спевший на французском Tout l’Univers.

Manizha называла певца своим фаворитом.

«Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую», — говорила она телеканалу «Звезда».

Великобритания оказалась на последнем месте, не получив баллов ни от жюри, ни от зрителей. Распределение участников финала по местам выглядит так.