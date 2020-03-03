    03 марта 2020, 07:57

    Солист Little Big рассказал о страхе не оправдать ожидания на Евровидении

    Александра Ломейко

    Россию на Евровидении-2020 представит Little Big. Выбор Первого канала для музыкантов стал неожиданностью и даже немного испугал. Песня на конкурс уже готова, ее споет вся группа. Солист Little Big Илья Прусикин рассказал сайту kp.ru, что коллектив узнал о поездке на конкурс, когда находился в звукозаписывающей студии.

    «Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло», — заявил Прусикин.

    Он пообещал, что «песня будет веселой» и петь ее выйдет вся группа. Написали ее музыканты сами, как и все свои композиции.

    Мы никогда не покупаем песни. Если работаем с саунд-продюсером, то лишь сотрудничаем с ним, а не берем готовое

    Илья Прусикинсолист Liitle Big.

    Солист Little Big заметил, что не считает «зашкварным» поездку на Евровидение и не испытывает никакой брезгливости к попсовому шоу.

    «Это не просто очередной для нас конкурс. Это всемирный конкурс, где выступали и ABBA, и Тото Кутуньо, и множество мировых звезд. Это интересный конкурс, игнорировать который нельзя», — заметил Прусикин.

    Little Big пообещал показать на Евровидении «ровно то, что делали бы в России». Музыканты не собираются «ловить или угадывать пожелания аудитории», но гарантируют — будет весело.