Солист Little Big рассказал о страхе не оправдать ожидания на Евровидении

«Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло», — заявил Прусикин.

Он пообещал, что «песня будет веселой» и петь ее выйдет вся группа. Написали ее музыканты сами, как и все свои композиции.

Мы никогда не покупаем песни. Если работаем с саунд-продюсером, то лишь сотрудничаем с ним, а не берем готовое Илья Прусикин солист Liitle Big.

Солист Little Big заметил, что не считает «зашкварным» поездку на Евровидение и не испытывает никакой брезгливости к попсовому шоу.

«Это не просто очередной для нас конкурс. Это всемирный конкурс, где выступали и ABBA, и Тото Кутуньо, и множество мировых звезд. Это интересный конкурс, игнорировать который нельзя», — заметил Прусикин.

Little Big пообещал показать на Евровидении «ровно то, что делали бы в России». Музыканты не собираются «ловить или угадывать пожелания аудитории», но гарантируют — будет весело.