Культура 29 декабря 2022, 18:30 «Союзмультфильм» выпустит российскую альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец» «Союзмультфильм» готовит полнометражный мультфильм о богатыре по книге Олега Роя Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

«Союзмультфильм» собирается сделать полнометражный мультфильм по мотивам книги российского писателя Олега Роя «Малуша». Отечественная киностудия выкупила права на произведение и уже приступила к работе над сценарием. Об этом 29 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

«„Малуша“ — это история, в центре которой находится варяг Эрик, пытающийся доказать своим отцу и братьям, что достоин носить звание викинга», — отметили в киностудии.

Реклама

По книге главный герой на Руси встречает волшебного ребенка Малушу и веселую богатырку Добромиру. Вместе они переживают множество приключений.

Реклама

Также студия собирается выпустить анимацию по книге «Тайны Чароводья» детской писательницы из Санкт-Петербурга Юлии Ивановой. Права на историю уже выкупили. По словам представителей киностудии, это станет ответом «Гарри Поттеру» и «Властелину колец». Они пообещали большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий.

«Союзмультфильм» также может снять сериал про Чебурашку. Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева заявила, что у компании имеются разработанные трехмерные модели главных героев.